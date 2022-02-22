Прем'єр Нідерландів назвав Путіна божевільним

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте прокоментував рішення Володимира Путіна. Зокрема політик заявив про божевілля очільника Кремля.

Відповідну заяву політик зробив під час виступу в парламенті Нідерландів 22 лютого. Зокрема про це говорили в контексті останніх заяв Путіна.

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Звісно, ця людина абсолютно божевільна. Росія відчує санкції, запевняю вас,

– сказав прем'єр Нідерландів.

У країні заявили, що Захід має запровадити санкції. Марк Рютте гарантував значну реакцію.

Зокрема політик запевнив, що санкції, які планують запровадити вже незабаром, посилять, якщо Володимир Путін вдасться до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Цивілізований світ підтримав Україну та засудив визнання Росією бойовиків / Інфографіка 24 каналу

Коротко про реакцію світу на заяву Володимира Путіна

Одразу після заяви Володимира Путіна про "визнання" псевдореспублік цивілізований світ засудив "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

Президенти Євроради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн назвали визнання Путіним бойовиків порушенням мінських угод і територіальної цілісності України.

У МЗС Данії заявили, що рішення Путіна є ворожим.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зауважила, що визнання Росією бойовиків демонструє кричущу зневагу до її зобов'язань щодо мінських угод.

Також відреагувала Італія, НАТО, США, Німеччина, Грузія, Франція, Молдова, Швеція, Канада, Туреччина та Казахстан. Детальніше про те, які країни "визнали" бойовиків, а які засудили читайте тут.

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