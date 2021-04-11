Прем'єр Великої Британії не прийде на похорони принца Філіпа

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не прийде на похорони принца Філіпа. Зокрема – через коронавірусні обмеження на масових заходах.
Джерело:BBC
Прем'єр не з'явиться для того, щоб дозволити якомога більшій кількості членів родини бути присутнім на похоронах. Про це заявили в офісі Джонсона.
Варто прочитати Відмовлявся від інвалідного візка і багато спав: як принц Філіп провів останні дні життя
Як відбуватимуться похорони принца
На церемонії можуть бути присутніми лише 30 людей. До каплиці Святого Георгія у Віндзорі матимуть змогу прийти тільки діти, онуки і близькі родичі принца.
Водночас публічних процесій і доступу до поховання не буде. Тому людей попросили утриматись від перебування поблизу.До речі! Борис Джонсон відреагував на смерть герцога Единбурзького, зазначивши, що з великим жалем отримав цю звістку. Похорон принца Філіпа відбудеться в суботу, 17 квітня, о 15:00 за британським часом на території Віндзорського палацу. Церемонію транслюватимуть у прямому ефірі.
Що відомо про смерть принца Філіпа
- Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня 2021 року.
- Ще в лютому повідомляли про погіршення стану здоров'я герцога, він перебував у лікарні.
- Принц Гаррі відреагував на смерть дідуся. Він разом із Маген Маркл висловили співчуття на офіційному сайті.
- Єлизавета ІІ важко переживає смерть чоловіка. Син герцога, принц Ендрю заявив, що в її житті величезна порожнеча.
- У Великій Британії на честь принца влаштували військові салюти.