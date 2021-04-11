Прем'єр Великої Британії не прийде на похорони принца Філіпа

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не прийде на похорони принца Філіпа. Зокрема – через коронавірусні обмеження на масових заходах.

Прем'єр не з'явиться для того, щоб дозволити якомога більшій кількості членів родини бути присутнім на похоронах. Про це заявили в офісі Джонсона.

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Як відбуватимуться похорони принца

На церемонії можуть бути присутніми лише 30 людей. До каплиці Святого Георгія у Віндзорі матимуть змогу прийти тільки діти, онуки і близькі родичі принца.

Водночас публічних процесій і доступу до поховання не буде. Тому людей попросили утриматись від перебування поблизу.

Що відомо про смерть принца Філіпа

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня 2021 року.

Ще в лютому повідомляли про погіршення стану здоров ' я герцога, він перебував у лікарні.

я герцога, він перебував у лікарні. Принц Гаррі відреагував на смерть дідуся. Він разом із Маген Маркл висловили співчуття на офіційному сайті.

Єлизавета ІІ важко переживає смерть чоловіка. Син герцога, принц Ендрю заявив, що в її житті величезна порожнеча.

У Великій Британії на честь принца влаштували військові салюти.