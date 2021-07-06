Прем'єра нового шоу "БарДак" з Єгором Скоріною на 24 каналі: пряма трансляція

Журналіст та ведучий Єгор Скоріна запускає новий проєкт "БарДак". Прем'єра програми відбудеться 6 липня о 19:00 на 24 каналі.

Сатира, іронія, сарказм, тотальний суб'єктивізм, лайка і повна анархія – все це чекає на вас під час запису дебютного випуску "БарДак".

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Програму можна буде дивитись наживо на ютуб каналі 24 каналу. Ба більше, ви самі маєте нагоду потрапити у шоу, якщо будете активно залишати коментарі під відео.

В гості до Єгора Скоріни прийде людина, яка за словом в кишеню не лізе, ветеран російсько-української війни, блогер і підприємець Леонід Остальцев. В "меню" найцікавіші українські події за останній тиждень, а ще новини від "обізян з республік" та з-за "парєбріка". А саме:

ксенофобські висловлювання Іллі Киви, який купує собі нацистську символіку;

курсантки марширують на підборах: традиції чи ідіотизм?

вигадані республіки знахабніли і просять господарів взяти їх на зустріч з США в нормандському форматі;

окупанти набирають у стрій водіїв без водійських прав і криміналітет;

Путін присвоїв собі "шампанське" і заборонив порівнювати СРСР з нацистською Німеччиною.

Про це та не тільки дивіться у програмі "БарДак" на 24 каналі о 19:00. Не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію програми "БарДак":