"Шкода, що не влучив у голову": прем'єра Угорщини Петера Мадяра намагалися закидати яйцями
В Угорщині невідомий чоловік спробував зірвати публічний виступ Петера Мадяра, кинувши в нього яйце. Нападника одразу скрутила охорона, проте сам він заявив, що шкодує лише про хибний приціл.
Інцидент стався у місті Сольнок, коли прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виголошував передвиборчу промову. Як повідомляє видання HVG Hu, чоловік із натовпу спробував поцілити в політика яйцем, але його миттєво зупинили.
Як затримували нападника?
Момент знешкодження хулігана потрапив на відео, яке оприлюднили місцеві журналісти. На кадрах видно, як спочатку двоє, а потім четверо чоловіків у цивільному одязі валять нападника на землю.
В Мадяра кинули яйцем: дивіться відео
Ймовірно, це були представники правоохоронних органів або особистої охорони прем'єра.
Спочатку чоловік пручався, але згодом заспокоївся й дозволив себе затримати. Коли репортери запитали в нього про мотиви такого вчинку, він відповів максимально відверто.
Шкода, що не влучив йому в голову,
– висловився затриманий.
Не перший напад на Мадяра
Варто зазначити, що угорський прем'єр останнім часом регулярно потрапляє в подібні ситуації. Нагадаємо, раніше ми писали, що лише тиждень тому Петера Мадяра облили вином під час свята врожаю у місті Сексард. Тоді політик назвав свого кривдника "орбанівським бійцем" і пожартував, що йому шкода зіпсованого напою.
А ще раніше невідомий плюнув урядовцю в обличчя біля Західного вокзалу в Будапешті. Попри таку низку неприємних інцидентів, сам Мадяр запевняє, що не відчуває жодної загрози та вважає Угорщину цілком безпечною країною.