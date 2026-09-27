Інцидент стався у місті Сольнок, коли прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виголошував передвиборчу промову. Як повідомляє видання HVG Hu, чоловік із натовпу спробував поцілити в політика яйцем, але його миттєво зупинили.

Як затримували нападника?

Момент знешкодження хулігана потрапив на відео, яке оприлюднили місцеві журналісти. На кадрах видно, як спочатку двоє, а потім четверо чоловіків у цивільному одязі валять нападника на землю.

Ймовірно, це були представники правоохоронних органів або особистої охорони прем'єра.

Спочатку чоловік пручався, але згодом заспокоївся й дозволив себе затримати. Коли репортери запитали в нього про мотиви такого вчинку, він відповів максимально відверто.

Шкода, що не влучив йому в голову,

– висловився затриманий.

Не перший напад на Мадяра

Варто зазначити, що угорський прем'єр останнім часом регулярно потрапляє в подібні ситуації. Нагадаємо, раніше ми писали, що лише тиждень тому Петера Мадяра облили вином під час свята врожаю у місті Сексард. Тоді політик назвав свого кривдника "орбанівським бійцем" і пожартував, що йому шкода зіпсованого напою.

А ще раніше невідомий плюнув урядовцю в обличчя біля Західного вокзалу в Будапешті. Попри таку низку неприємних інцидентів, сам Мадяр запевняє, що не відчуває жодної загрози та вважає Угорщину цілком безпечною країною.