Прем'єри Асоційованого тріо обговорили євроінтеграцію з Шарлем Мішелем

Прем'єр-міністри України, Грузії та Молдови провели зустріч у форматі Асоційованого тріо з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили координацію зусиль у напрямку євроінтеграції.

Перемовини відбулися 30 листопада напередодні шостого саміту Східного партнерства у Брюсселі.

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Денис Шмигаль підкреслив, що країни Асоційованого тріо очікують, що саміт:

надасть необхідний політичний і стратегічний імпульс для Східного партнерства;

підтримає довгострокові цілі ініціативи;

виправдає очікування як східних партнерів, так і країн-членів ЄС.

Ми також сподіваємося на підтримку з боку ЄС наших ключових пріоритетів, включаючи європейські прагнення та європейський вибір, подальшу поступову економічну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу, а також безпекові питання,

– сказав прем'єр-міністр.

Він зауважив, що сторони мають приділяти увагу безпеці у регіоні та загальній стійкості партнерів.

"Концентрація російських військ біля кордонів України, ситуація в Білорусі та штучно організована міграційна криза посилюють наші аргументи щодо необхідності приділяти більше уваги питанням безпеки, зокрема, для протидії гібридним загрозам", – наголосив глава українського уряду.

Намір зробити 2022 роком європейської оборони

Країни Асоційованого тріо привітали намір Євросоюзу зробити 2022 роком європейської оборони. За словами Дениса Шмигаля, це відкриє конкретні можливості й для асоційованих партнерів.

Очільник Уряду України відзначив, що важливо посилити діалог та співпрацю у питаннях безпеки й оборони з країнами-партнерами, заохочуючи їх участь у місіях ЄС,

– додали на сайту Кабміну.

На завершення прем'єр-міністр подякував президенту Європейської Ради за активну участь у просування порядку денного Східного партнерства, зокрема, підтримку формату Асоційованого тріо.



Прем'єри Асоційованого тріо зустрілися з Шарлем Мішелем / Фото Урядового порталу