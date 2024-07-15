Прем'єрка Естонії та її уряд подали у відставку

Прем'єрка Естонії Кая Каллас подала заяву про відставку. Вона стане високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, замінивши на посаді Жозепа Борреля.

Кая Каллас відома тим, що є головною противницею Владіміра Путіна та прихильницею України. Адже у СРСР її матір, бабусю та прабабусю депортували до Сибіру у вагоні для перевезення худоби.

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Що відомо про відставку Каллас та її уряду в Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас передала заяву про відставку президенту Алару Карісу у Кадріорзі,

– повідомили журналісти.

Перед цим у понеділок, 15 липня, уряд на чолі з Каєю Каллас зібрався на позачергове засідання на якому прем'єр-міністерка та її уряд подали у відставку.

Відомо, що на посаді прем'єрки Естонії Кая Каллас працюватиме до вступу на нову посаду. Вона заявила, що сподівається, що новий уряд сформують швидко.

До речі, Кая Каллас була прем'єр-міністеркою Естонії з січня 2021 року.

Вже 28 червня 2024 року лідери країн ЄС підтвердили, що вона стане високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років.

До речі, на цю посаду вперше в історії ЄС призначили кандидата зі Східної Європи.

Ба більше, "Радіо Свобода" писало, що дехто сумнівався, чи Каллас вдасться керувати дипломатичним корпусом ЄС через відвертий характер. Проте видання зазначало, що останніми місяцями вона пом'якшила свій тон.