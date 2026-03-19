Як заявив директор та засновник організації Дейл Армстронг, спроби зовнішнього переформатування Національної асоціації адвокатів України (НААУ) під час війни є прямою загрозою стійкості держави.

Як пройшов захід?

"Адвокатура – це не просто професійна корпорація, це частина інфраструктури верховенства права. У країні, що бореться за виживання, делегітимізація захисників стає питанням національної безпеки", – підкреслив Армстронг під час виступу.

Він зауважив, що європейські партнери часто отримують викривлену інформацію про стан реформ, що призводить до небезпечних спроб "зовнішнього управління" професією.

Американські аналітики наголосили, що дорожня карта ЄС не вимагає руйнування існуючої моделі самоврядування.

Будь-які маніпуляції з документами заради радикальної реструктуризації адвокатури в Києві назвали неприпустимими, особливо коли саму професійну спільноту усувають від розробки законів.

Варто зазначити, що нинішня подія в Києві стала продовженням міжнародної кампанії Armada Network: сам аналітичний звіт був вперше презентований у Брюсселі 5 лютого в стінах Європейського Парламенту.