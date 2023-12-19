Зеленський пояснив, чому не може розкривати деталі про контрнаступ

У Володимира Зеленського поцікавилися щодо контрнаступу. Журналісти запитали президента, які у президента реалістичні цілі на наступні 12 місяців.

Володимир Зеленський заявив, що він не може розкривати подробиць щодо контрнаступу. Як пояснив президент, в українських воїнів були складнощі на Півдні, тому що всі навколо говорили про цілі Києва.

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Що відповів Зеленський

Президент дав зрозуміти, що публічне обговорення цілей Сил оборони призвело до проблем.

Ну, чесно вам скажу, ну, відверто кажучи, всі місяці всі говорили, куди ми йдемо. І, скоріше за все, всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як може не дійдемо, як краще це вийде, цього вистачить, а цього не вистачить, нічого страшного, краще йти на Південь, там тепло, можна і пізніше, бо там зима, нічого страшного, давайте дочекаймося якоїсь амуніції, там зима пізніше приходить,

– пояснив він.

Зеленський наголосив, що це не працює з Росією, в якої зброї більше. Тому він відмовився розповідати деталі щодо контрнаступальних та оборонних планів на 2024 рік. Також голова держави перепросив за це перед французькими журналістами.