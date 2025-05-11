Путін звинуватив Європу в "хамській манері" і висловив сподівання на відновлення відносин

У ніч на 11 травня кремлівський диктатор виступив з черговими цинічними заявами. Серед іншого, Путін засудив вимоги Заходу оголосити перемир'я та завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін про Європу

Путін сказав, що в росіян нібито "вселяє оптимізм і надію", що рано чи пізно, зокрема, "спираючись на уроки історії, думку своїх народів", почнеться рух до відновлення конструктивних відносин з державами Європи.

Зокрема і тими, які сьогодні не відмовляються від антиросійської риторики та явно "агресивних" дій у нашу адресу, намагаються досі розмовляти з нами у "хамській манері" і за допомогою ультиматумів,

– заявив російський диктатор.

До речі, Росія не погодилася на пропозицію України про всеосяжне й безумовне перемир'я щонайменше на 30 днів уже з 12 травня.

Путін абсурдно звинуватив нашу державу в нібито "порушенні" режиму припинення вогню. Хоча саме росіяни не дотримувалися його й продовжували завдавати ударів по цивільних. Зокрема, і під час так званого "перемир'я" на 9 травня.

Так, прямо під час параду на Україну летіли КАБи. Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули ще 3 мирних жителів.