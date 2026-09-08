Зустріч з Трампом, новий раунд переговорів з Росією: головні заяви Зеленського
Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо мирних переговорів. Президент припустив, коли може відбутися наступна тристороння зустріч США, України і Росії.
Президент Зеленський анонсував свою зустріч з Дональдом Трампом і розкрив деталі візиту американських переговірників до Києва, передає 24 Канал.
Зеленський заявив, що Європа має бути за столом будь-якого формату переговорів. Зеленський заявив, що Британія виділить 135 мільйонів доларів на зимовий пакет для України – саме на Patriot. Зеленський визначиться з кандидатурою посла США після довідок від СБУ та НАБУ Президент заявив, що генеральний прокурор підписав заяву про звільнення, а відповідне подання направлять до Верховної Ради. Відповідаючи на запитання про ексміністра оборони Михайла Федорова, президент зазначив, що вони не спілкуються. Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як як кажуть, не дзвонить, не пише, За словами Зеленського, усередині Росії влада намагається показувати, що ситуація залишається спокійною і жодної мобілізації немає. Президент припустив, що така інформаційна політика триватиме до завершення виборів у Росії наприкінці вересня. Після цього, на його думку, можна буде побачити нову динаміку в російській риториці та діях щодо мобілізації. За словами Зеленського, оскільки Росії не вдається демонструвати значні успіхи на полі бою, вона робить акцент на масованих повітряних ударах по Україні. Окремо президент заявив, що Росія намагається створювати враження успіхів на фронті, поширюючи неправдиві повідомлення про захоплення українських територій. Він навів як приклад заяви про нібито окупацію Святогірська та просування в напрямку Сум, які, за його словами, не відповідали дійсності. Говорячи про можливу мобілізацію в Росії, Зеленський припустив, що російська влада поки заперечуватиме такі плани, щоб не створювати напругу в суспільстві напередодні виборів до Держдуми. Водночас після завершення виборів ситуація, на його думку, може змінитися. Президент заявив, що Росія може провести як відкриту, так і приховану мобілізацію. Україна наразі не знає, у якій саме формі це відбуватиметься, однак, за оцінкою Зеленського, Росія розраховує додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових. Він також зазначив, що російська інфраструктура вже підготовлена до такого процесу. Зеленський наголосив, що нова мобілізація буде для Росії складною та дорогою, але, на його думку, найближчим часом її наслідки стануть помітними. За словами Зеленського, Україна прагне восени провести тристоронню зустріч за участю України, США та Росії. Президент сподівається, що це може статися вже у вересні. Зеленський розповів, що Україна вже обговорює конкретні терміни подальших переговорів. Найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників за участю України, США та європейських партнерів. Зеленський запропонував представникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру наступного разу прилетіти до Києва українським президентським літаком. За словами президента, українські аеропорти технічно готові приймати американські делегації. Однак для польоту потрібно забезпечити безпечний повітряний коридор. Володимир Зеленський позитивно оцінив візит до Києва посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він вважає, що приїзд американських представників свідчить про посилення позицій України на фронті та в переговорах. Зеленський наголосив, що Україна готова до компромісів, але поступки мають бути з обох сторін. Наступну тристоронню зустріч США, України та Росії можуть провести в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині, заявив Володимир Зеленський. На переговорах планують обговорити енергетику, експорт зерна та обмін полоненими. Президент наголосив, що зустріч має завершитися конкретними результатами, а Україна наполягатиме на пришвидшенні та збільшенні кількості обмінів. Володимир Зеленський заявив, що в новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться їх реалізувати. За словами Зеленського, Україна має спочатку детально опрацювати пропозиції зі США. Зміст пакета поки не розголошують. Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він хоче обговорити питання поставок Україні ракет для протидії балістичним загрозам. За словами політика, Україна вже передала американській стороні детальну інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети.
За словами президента, європейські країни мають контакти з росіянами на рівні розвідок і дипломатів —– не лише США.
Зеленський наголосив, що Європа для України – це не тільки допомога, гроші та зброя, а й безпека. Тому європейці мають бути безпосередньо залучені до переговорного процесу.
Президент також повідомив, що Україна веде прямі переговори з Трампом щодо ліцензій на виробництво ракет до Patriot.
Президент заявив журналістам, що є кілька кандидатур на посаду посла України у США, однак поки не розкриває їх.
"Тут дуже важливо не помилитися", – наголосив президент.
– пояснив Зеленський.
Зеленський заявив, що Європа має бути за столом будь-якого формату переговорів.
Зеленський заявив, що Британія виділить 135 мільйонів доларів на зимовий пакет для України – саме на Patriot.
Зеленський визначиться з кандидатурою посла США після довідок від СБУ та НАБУ
Президент заявив, що генеральний прокурор підписав заяву про звільнення, а відповідне подання направлять до Верховної Ради.
Відповідаючи на запитання про ексміністра оборони Михайла Федорова, президент зазначив, що вони не спілкуються.
Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як як кажуть, не дзвонить, не пише,
За словами Зеленського, усередині Росії влада намагається показувати, що ситуація залишається спокійною і жодної мобілізації немає.
Президент припустив, що така інформаційна політика триватиме до завершення виборів у Росії наприкінці вересня. Після цього, на його думку, можна буде побачити нову динаміку в російській риториці та діях щодо мобілізації.
За словами Зеленського, оскільки Росії не вдається демонструвати значні успіхи на полі бою, вона робить акцент на масованих повітряних ударах по Україні.
Окремо президент заявив, що Росія намагається створювати враження успіхів на фронті, поширюючи неправдиві повідомлення про захоплення українських територій. Він навів як приклад заяви про нібито окупацію Святогірська та просування в напрямку Сум, які, за його словами, не відповідали дійсності.
Говорячи про можливу мобілізацію в Росії, Зеленський припустив, що російська влада поки заперечуватиме такі плани, щоб не створювати напругу в суспільстві напередодні виборів до Держдуми. Водночас після завершення виборів ситуація, на його думку, може змінитися.
Президент заявив, що Росія може провести як відкриту, так і приховану мобілізацію.
Україна наразі не знає, у якій саме формі це відбуватиметься, однак, за оцінкою Зеленського, Росія розраховує додатково залучити щонайменше 300 тисяч військових. Він також зазначив, що російська інфраструктура вже підготовлена до такого процесу.
Зеленський наголосив, що нова мобілізація буде для Росії складною та дорогою, але, на його думку, найближчим часом її наслідки стануть помітними.
За словами Зеленського, Україна прагне восени провести тристоронню зустріч за участю України, США та Росії. Президент сподівається, що це може статися вже у вересні.
Зеленський розповів, що Україна вже обговорює конкретні терміни подальших переговорів.
Найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників за участю України, США та європейських партнерів.
Зеленський запропонував представникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру наступного разу прилетіти до Києва українським президентським літаком. За словами президента, українські аеропорти технічно готові приймати американські делегації. Однак для польоту потрібно забезпечити безпечний повітряний коридор.
Володимир Зеленський позитивно оцінив візит до Києва посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Він вважає, що приїзд американських представників свідчить про посилення позицій України на фронті та в переговорах.
Зеленський наголосив, що Україна готова до компромісів, але поступки мають бути з обох сторін.
Наступну тристоронню зустріч США, України та Росії можуть провести в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині, заявив Володимир Зеленський. На переговорах планують обговорити енергетику, експорт зерна та обмін полоненими. Президент наголосив, що зустріч має завершитися конкретними результатами, а Україна наполягатиме на пришвидшенні та збільшенні кількості обмінів.
Володимир Зеленський заявив, що в новому "пакеті миру", який представив Джаред Кушнер, є "дуже непогані" ідеї. Водночас президент наголосив, що поки зарано говорити, чи вдасться їх реалізувати.
За словами Зеленського, Україна має спочатку детально опрацювати пропозиції зі США. Зміст пакета поки не розголошують.
Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Під час зустрічі він хоче обговорити питання поставок Україні ракет для протидії балістичним загрозам.
За словами політика, Україна вже передала американській стороні детальну інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети.