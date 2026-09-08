Зустріч з Трампом, новий раунд переговорів з Росією: головні заяви Зеленського

Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо мирних переговорів. Президент припустив, коли може відбутися наступна тристороння зустріч США, України і Росії.

Президент Зеленський анонсував свою зустріч з Дональдом Трампом і розкрив деталі візиту американських переговірників до Києва, передає 24 Канал.