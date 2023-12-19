Росії передадуть документ після саміту: Зеленський назвав умову перемовин з Кремлем

Володимир Зеленський розповів про Формулу миру. Президент України висловився щодо переговорів з Росією.

Переговори з Росією стануть актуальними, якщо Кремль буде готовий сприймати документ, який йому передадуть на розгляд. Про Володимир Зеленський сказав у вівторок, 19 грудня, на своїй пресконференції.

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Що Зеленський розповів про Формулу миру

Як пояснив Зеленський, у майбутньому відбудеться саміт лідерів щодо формули миру. на цьому заході між країнами буде досягнуто домовленість щодо фундаментальних речей. З цими речами Київ почне працювати та готувати відповідний документ.

Якщо вона (Росія – 24 Канал) буде готова цей документ сприймати, тоді це буде означати, що питання щодо переговорів актуальне,

– зазначив президент.

За його словами, Росії передадуть цей документ тоді, коли він буде готовий. Представники країни-агресорки його отримають через посередників.