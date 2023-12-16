На пресконференції Путіна ніхто не зауважив дещо дуже важливе

Не розумію, як сьогодні хтось дивиться пресконференцію Путіна, а потім аналізує кожне слово та кожну гримасу того, хто є патологічним брехуном, маніяком і військовим злочинцем. Про що говорити? Що аналізувати? Чергові декалітри токсичної брехні?

Мені вже давно не цікаво і навіть гидко слухати цей просочений брехнею хирлявий голосок. Єдине, що я хотів би почути від Путіна – передсмертний хрип на шибениці.

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Однак є інший, дуже важливий момент, на який ніхто так і не звернув увагу. Мовиться про виняткову поведінкову схожість російського президента Владіміра Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.

Між Путіним та Гітлером є лише одна відмінність

Багато хто знає Гітлера не тільки як такого ж маніяка, як і Путін, а і як промовистого оратора, що вмів зачаровувати публіку своїми емоційними монологами. Однак це зовсім так.

Насправді Гітлер був дуже невпевненим у собі та закритим. На самому початку своєї політичної кар'єри, коли він виступав перед натовпом і чув критику, то закривався в собі і втрачав притаманний йому запал. У кількох випадках його натовп доводив навіть до істерики.

Згодом Гітлер знайшов вихід із цієї ситуації і цим виходом стали штурмовики "СС". Практично на всіх своїх виступах і навіть партійних, Гітлер оточував себе статними, спортивними штурмовиками "СС", серед яких він почував себе захищеним і впевненим у собі.

Власне, Путін зробив так само.

Напередодні свого виступу він піддав Україну масованому нальоту "Шахедів", а поки йшла його пряма лінія і по її завершенню, в повітряному просторі Росії літали "МіГ-31К", які запустили гіперзвукові ракети Х-47М "Кинджал".

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Терор, страх, насильство, все це надає Путіну впевненості, під час виступів, коли нема особливо чим похвалитися. Перемог немає. Країна у глибокій кризі. Росіян диктатор відправляє на забій заради захоплення маленького села. Брехати, усвідомлюючи, що по всій Україні звучить повітряна тривога, а в небі проносяться "Кинджали" – набагато простіше.

Чим відрізняється Путін від Гітлера? За багатьма параметрами і психологічними дефектами – абсолютно нічим. Чергова закомплексована нікчема, що проливає ріки крові.

На жаль, у міжнародної спільноти ставлення до Путіна, все ж таки, дещо інше, ніж до Гітлера. І в цьому єдина різниця між цими двома диктаторами. Сподіваюся, що їхній кінець хоча б буде однаковим.