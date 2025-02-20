Пресконференцію Келлога та Зеленського скасували: у чому причина

Володимир Зеленський зустрівся із Кітом Келлогом. Після зустрічі мала відбутись пресконференція, однак її скасували.

Стало відомо, що пресконференцію Келлога та Зеленського скасували. Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника президента Сергія Никифорова.

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Чому так сталось

Сергій Никифоров пояснив, чому скасували спільну пресконференцію політиків.

На прохання американської сторони формат заходу – протокольна зйомка,

– сказав він.

За його словами, заяви, запитання та відповіді не передбачені.

Зустріч відбувається за декілька днів після того, як Дональд Трамп зробив цілу низку суперечливих заяв щодо України після перемовин делегацій США та Росії у Ер-Ріяді. Зокрема, він сказав, що рейтинг Володимира Зеленського дуже низький, а росіяни "знищили б Київ, якби хотіли".

Також він назвав Володимира Зеленського "диктатором". Згодом із критикою на українського лідера накинувся також і Ілон Маск. Українці відреагували на ці закиди дуже негативно.