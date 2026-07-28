Захід розпочався з відеозвернення керівника Офісу Президента України, Героя України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. У своєму виступі він наголосив на важливості єдності українського суспільства, підтримки військових та відданого служіння Україні.

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До Християнського корпусу увійшли батальйон "Братство", спецпідрозділ "Стугна", тактична група "Реванш", підрозділ "Традиція і Порядок", підрозділ активних дій "Рота Ісуса Христа", "Братство дронів", підрозділ "Білоруських добровольців", 6-й загін спеціального призначення у складі "Спецпідрозділу Тимура", а також інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером об'єднання став Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія".

Учасники Християнського корпусу заявили, що їхніми ключовими цінностями є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння та честь.

Християнський корпус є платформою для координації і взаємодії між підрозділами, які поділяють спільнебачення військової служби як відповідальності перед Богом, побратимами й українським народом,

– вказав командир підрозділу "Братство" Олексій Середюк.

"Окремо на заході йшлося про те, що діяльність Корпусу не обмежується бойовими завданнями. "На фронті Християнський корпус захищає Україну силою зброї, у тилу – захищає кожного громадянина силою права, моралі і справедливості", – вказав командир "Реваншу" Богдан Ходаковський.

Командир спецпідрозділу "Стугна" Дмитро Лінько заявив, що головна цивільна місія Християнського корпусу полягає в тому, щоб довести ефективність військового порядку, дисципліни та моральних принципів у подоланні системних проблем тилу, зокрема бюрократії, несправедливості й соціальної незахищеності.

Як пройшла презентація / Фото Християнського корпусу

Учасники також анонсували гуманітарні та соціальні ініціативи, які Християнський корпус планує реалізувати найближчим часом. Серед них – служба оперативної юридичної допомоги, законодавчі ініціативи щодо працевлаштування ветеранів і посилення відповідальності за корупцію під час війни, створення мережі регіональних представництв, навчальні курси для молоді та медичні проєкти.

Президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" Віта Присяжнюк та амбасадор фонду Євген Хмара презентували діяльність організації, яка є головним цивільним партнером Християнського корпусу. Вони зазначили, що фонд уже провів понад 420 гуманітарних місій на передову, регулярно забезпечує військові підрозділи необхідним обладнанням, підтримує бойових медиків, лікарні та реабілітаційні центри. Окремо представили програму "Скутери для Героїв", у межах якої електроскутери отримали понад 100 ветеранів з ампутаціями.

Особливу атмосферу під час презентації створила мистецька програма. Вечір розпочався виконанням "Молитви за Україну" всесвітньо відомим піаністом і композитором Євгеном Хмарою разом із військовослужбовцем та учасником платформи "Культурні сили України" Dima Libra. Перед гостями також виступив мультиінструменталіст, учасник гурту ONUKA і платформи "Культурні сили України" Євгеній Йовенко. Фінальним акордом заходу стали спільна молитва та музична програма "Піанотерапія" у виконанні Євгена Хмари.