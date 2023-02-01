Президент Австрії зустрівся з Зеленським та пояснив позицію щодо зброї

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен приїхав у Київ з офіційним візитом. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі обговорили питання енергетики та гуманітарної співпраці. Ба більше, австрійський президент пояснив, чому Відень не надає Україні зброю, інформує 24 Канал.

Зауважте Австрія та Угорщина вирішили не надсилати зброю в Україну, – ЗМІ

Що відомо про офіційну позицію Австрії щодо зброї

Президент Австрії прокоментував "мирний план" Володимира Зеленського з 10 пунктів. Він зазначив, що Відень:

підтримає всі дипломатичні ідеї та застосує всі дипломатичні заходи, щоб зупинити бої;

буде робити все, щоб виконати цей план та підтримати його на всіх можливих шляхах.

Зовсім інше питання стосується постачання озброєння Австрією. Ви знаєте, мабуть, що нейтральність зафіксована в австрійській конституції. І змінити конституцію можна лише двома третинами у парламенті,

– заявив Александр Ван дер Беллен.

Проте президент не бачить зараз такої готовності в Австрії. Він зазначив, що це пов'язано з історією, зокрема, Другою світовою війною, 1955 роком, коли набув чинності закон про постійний нейтралітет Австрії.

Окрім того, австрійський лідер заявив, що країна вже занедбала своє озброєння. Через це вони не бачать можливостей постачання зброї в Україну.

Ми економили на бюджеті наших збройних сил. Та намагаємось робити все на рівні Євросоюзу – не хочемо заважати іншим постачати зброю в Україну,

– заявив президент Австрії.

Додав, Відень дозволяє постачати зброю країнам НАТО в Україну транзитом через свою територію повітрям чи по землі.

Александр Ван дер Беллен визнав, що його країна справді мало може зробити у сфері озброєння, тому намагається концентруватись в гуманітарній галузі.

Президент Австрії повідомив, що Україні виділять 5 мільйонів євро на відновлення трансформаторних підстанцій в Україні.

Зустріч Зеленського та Ван дер Беллена в Києві: дивіться відео

Що відомо про гуманітарну допомогу від Австрії

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна енергетична підтримка. Зокрема, генератори, 400 – 500 машин швидкої та автомобілі для ДСНС.

Також – допомога у розмінуванні територій, системи захисту від ударних дронів, системи радіоелектронної боротьби та інші засоби нелетального характеру, якими Австрія могла б суттєво допомогти.

Окрім того, президент України подякував Австрії за гуманітарну співпрацю та надану допомогу обсягом майже 200 мільйонів євро.

Що відомо про візит президента Австрії в Україні