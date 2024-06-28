Президент Болгарії не поїде на саміт НАТО: це пов'язано з Україною

Країни НАТО підтримують Україну у її боротьбі проти Росії. Водночас президент Болгарії не буде присутній на саміті Альянсу через те, що не підтримує допомогу Україні.

Президент Болгарії Румен Радєв, який має проросійські погляди, відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні. Це сталось через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

Дивіться також "Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа і чи існує він взагалі

Він не погоджується з деякими положеннями

У канцелярії Радєва зазначили, що у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні, – мовиться в повідомленні.

Водночас не деталізували про що саме йдеться.

Повідомили, що суперечка щодо цього точилась кілька днів. Уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радєвим.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

Раніше президент Болгарії висловлював обурення щодо можливості дозволити Україні удари по території Росії через загрозу "ядерного Армагеддону".