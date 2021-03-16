Президент Бразилії вчетверте змінив главу МОЗ за час пандемії COVID-19

Президент Бразилії Жаїр Болсонару за час пандемії вчетверте змінив міністра охорони здоров'я. Посаду глави МОЗ тепер обійматиме кардіолог Марселу Кейрога.

Очільник держави заявив, що Кейрога набагато добре обізнаний у питаннях охорони здоров'я. Він повинен вжити заходів, щоб зменшити число людей, які помирають від коронавірусу.

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Сьогодні вдень було ухвалено рішення призначити Марселу Кейрога. Я знаю його вже кілька років. У нього є все, що потрібно, щоб зробити хорошу роботу, продовжуючи те, що зробив Пазуеллу,

– сказав Жаїр Болсонару.

Президент Бразилії додав, що Кейрога сам обере собі команду, яка допомагатиме йому у боротьбі з COVID-19. На посаді глави МОЗ він змінить генерала Едуарда Пазуеллу.

До слова, Марселу Кейрога став четвертим міністром охорони здоров'я за час пандемії коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом у Бразилії: коротко

Станом на 16 березня у Бразилії понад 11,5 мільйона громадян захворіли на коронавірус.

Перемогти смертельну інфекцію вдалось понад 10 мільйонам осіб.

Померли від ускладнень хвороби майже 280 тисяч людей.

У Бразилії 14 березня 2021 року виявили найбільше нових випадків зараження у світі. Країна посідає друге місце за кількістю інфікованих COVID-19.