Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований: в якому він стані
14 вересня 2021 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:Novinky
Президента Чехії Мілоша Земана 14 вересня доправили до Центрального військового госпіталя Праги. Політик може провести на лікарняному ліжку тривалий час.
За даними ЗМІ, він пройде регулярне обстеження здоров'я. Точні причини госпіталізації чеського глави не розголошуються.
Читайте також Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні: причина госпіталізації 84-річного політика
Проте відомо, що 76-річний президент Чехії страждає невропатією ніг, через це він змушений пересуватися на інвалідному кріслі.
- Окрім цього, Земан скаржився на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також політик страждає на цукровий діабет.
Напередодні у цей ж госпіталь потрапив ексглава чеської держави Вацлав Клаус. Його госпіталізували з високим артеріальним тиском.До слова. Мілош Земан прибув до медичного закладу самостійно. Незабаром за ним туди приїхала його дружина Івана.
Що відомо про Мілоша Земана
- Мілош Земан відомий своєю прокремлівською позицією.
- Він підтримав окупацію Криму, а також просив зняти санкції з Росії.
- У 2013 році став президентом Чехії, а у 2018 його переобрали.