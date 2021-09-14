Президент Чехії Мілош Земан госпіталізований: в якому він стані

Президента Чехії Мілоша Земана 14 вересня доправили до Центрального військового госпіталя Праги. Політик може провести на лікарняному ліжку тривалий час.

За даними ЗМІ, він пройде регулярне обстеження здоров'я. Точні причини госпіталізації чеського глави не розголошуються.

Читайте також Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні: причина госпіталізації 84-річного політика

Проте відомо, що 76-річний президент Чехії страждає невропатією ніг, через це він змушений пересуватися на інвалідному кріслі.

Окрім цього, Земан скаржився на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також політик страждає на цукровий діабет.

Напередодні у цей ж госпіталь потрапив ексглава чеської держави Вацлав Клаус. Його госпіталізували з високим артеріальним тиском.

Що відомо про Мілоша Земана

Мілош Земан відомий своєю прокремлівською позицією.

Він підтримав окупацію Криму, а також просив зняти санкції з Росії.

У 2013 році став президентом Чехії, а у 2018 його переобрали.

Мілош Земан прибув до медичного закладу самостійно. Незабаром за ним туди приїхала його дружина Івана.