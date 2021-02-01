Підтримав анексію Криму: президент Чехії назвав Навального націоналістом

Президент Чехії Мілош Земан назвав Олексія Навального "російським націоналістом". Ситуацію з масовими протестами у Росії чеський лідер охарактеризував як "балаган".

Джерело: Frekvence 1

За словами Земана, опозиціонер Навальний лише видає себе за борця за демократію.

Актуально Навальний прагне вийти з в'язниці президентом Росії, – Ілля Пономарьов

Він (Навальний – 24 канал) видає себе за борця за демократію, але я прочитав, що він підтримав анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і, по-третє, підтримував сталінські депортації чеченців,

– наголосив чеський лідер.

Що ще сказав Земан

Навальному краще не прикидатися політиком, який проти режиму Володимира Путіна.

За словами чеського лідера, Навальний – "просто проти Путіна, і це надзвичайно велика різниця".

Позиція Навального щодо окупації Криму

У жовтні 2014 році Навальний заявив, що Крим є частиною Росії.

За словами політика, українцям не варто обманюватися: Крим "залишиться частиною Росії і ніколи у найближчому майбутньому не стане частиною України".

Окрім того, Навальний використав недоречне порівняння, заявивши, що Крим – не бутерброд з ковбасою, який варто туди-сюди повертати.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "бутерброд все-таки доведеться повернути".

Глава МЗС також порадив українцям "не надто зачаровуватися Навальним".