Скандал з "російським бізнесом" чоловіка: президент Естонії зажадав відставки прем'єрки
Джерело:ERR
Президент Естонії Алар Каріс відреагував на скандал з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас, в чоловіка якої знайшли "російський бізнес". Каріс вважає, що Каллас має піти у відставку.
Про це він сказав після зустрічі з головами парламентських партій. Президент Естонії заявив, що вважав би за краще б відставку Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.
Дізнайтесь більше Естонці – за відставку прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка: що відомо про скандал
Президент Естонії пояснив, чому Каллас має піти у відставку
"Я волів би, щоб глава уряду пішла у відставку на самому початку цього ланцюжка подій, що призвели до серйозної кризи", – зазначив Каріс.
За словами естонського президента, рішення про відставку допомогло в Каллас зберегти себе, її близьких, працездатність уряду і "довіру до тих повідомлень, що надсилає Естонія".
"Але кожен у такій ситуації робить свій вибір, сам оцінюючи серйозність моральної проблеми", – підкреслив Каріс.
Каллас розкрила деталі позики для бізнесу чоловіка
Каллас повідомила, що після участі у спецзасіданні комітету, де давала пояснення щодо "російського бізнесу" чоловіка, передала депутатам детальну інформацію про позику.
Сьогодні представники опозиції на комітеті здивували мене запитанням про те, у який конкретний день я підписала угоди про позику для чоловіка. Я не розумію, як це стосується суті справи, але щоб засвідчити, що мені немає чого ховати, я щойно надіслала членам комітету угоду про позику для фірми чоловіка і два додатки до неї,
– заявила Кая Каллас.
На засіданні вона відмовилася називати дату, пояснивши це тим, що остерігається помилитись і отримати нові звинувачення. Окремі депутати зажадали побачити текст угоди.
"Я роблю це з повним розумінням, що політики EKRE будуть здивовані моїм кроком, але це їх не зупинить. Що б я їм не відповідала, вони продовжать повторювати, мов стара платівка, що мої відповіді їх не задовольняють… Думаю, все це продовжиться, тому що на цьому етапі єдина мета опозиційних політиків – це "полювання на відьом", – додала Каллас.
Що відомо про "російський бізнес" чоловіка прем'єрки Естонії
- Транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку естонської прем'єрки Арво Халліку, під час повномасштабного вторгнення продовжила перевозити вантажі в Росію.
- У компанії, коментуючи скандал, заявили, в них є лише один естонський клієнт, якому ми допомагаємо виконати його попередні дійсні та законні міжнародні контракти з Росією, і це AS Metaprint.
- Каллас закидають те, що вона позичила 350 тисяч євро компанії Novaria Consult, яка займається фінансовими інструментами. Єдиним акціонером компанії є Арво Халлік, а самій Novaria Consult OÜ належить 24,8% Stark Logistics AS і 30% Stark Warehousing OÜ.
- Каллас декларує принцип, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російська агресія проти України. Вона також заявила, що не бачить причин для відставки.