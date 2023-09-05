Скандал з "російським бізнесом" чоловіка: президент Естонії зажадав відставки прем'єрки

Президент Естонії Алар Каріс відреагував на скандал з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас, в чоловіка якої знайшли "російський бізнес". Каріс вважає, що Каллас має піти у відставку.

Про це він сказав після зустрічі з головами парламентських партій. Президент Естонії заявив, що вважав би за краще б відставку Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

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Президент Естонії пояснив, чому Каллас має піти у відставку

"Я волів би, щоб глава уряду пішла у відставку на самому початку цього ланцюжка подій, що призвели до серйозної кризи", – зазначив Каріс.

За словами естонського президента, рішення про відставку допомогло в Каллас зберегти себе, її близьких, працездатність уряду і "довіру до тих повідомлень, що надсилає Естонія".

"Але кожен у такій ситуації робить свій вибір, сам оцінюючи серйозність моральної проблеми", – підкреслив Каріс.

Каллас розкрила деталі позики для бізнесу чоловіка

Каллас повідомила, що після участі у спецзасіданні комітету, де давала пояснення щодо "російського бізнесу" чоловіка, передала депутатам детальну інформацію про позику.

Сьогодні представники опозиції на комітеті здивували мене запитанням про те, у який конкретний день я підписала угоди про позику для чоловіка. Я не розумію, як це стосується суті справи, але щоб засвідчити, що мені немає чого ховати, я щойно надіслала членам комітету угоду про позику для фірми чоловіка і два додатки до неї,

– заявила Кая Каллас.

На засіданні вона відмовилася називати дату, пояснивши це тим, що остерігається помилитись і отримати нові звинувачення. Окремі депутати зажадали побачити текст угоди.

"Я роблю це з повним розумінням, що політики EKRE будуть здивовані моїм кроком, але це їх не зупинить. Що б я їм не відповідала, вони продовжать повторювати, мов стара платівка, що мої відповіді їх не задовольняють… Думаю, все це продовжиться, тому що на цьому етапі єдина мета опозиційних політиків – це "полювання на відьом", – додала Каллас.

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