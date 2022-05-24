Президент Філіппін Родріго Дутерте засудив Володимира Путіна за вбивства мирних людей в Україні

Президент Філіппін Родріго Дутерте, який іде у відставку, різко розкритикував Володимира Путіна через вбивства безневинних людей в Україні. Це перше відкрите засудження Путіна філіппінським лідером.

Раніше Дутерте неодноразово заявляв, що лідер Росії – його друг та кумир. Проте на третій місяць повномасштабної війни в Україні він вирішив переглянути власні висловлювання. Під час публічного виступу увечері 23 травня, президент Філіппін засудив Путіна за термін "спеціальна військова операція", а також підкреслив, що події в Україні – повномасштабна війна проти "суверенної держави".

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Окрім іншого Дутерте звинуватив тримісячну війну у рості цін на нафту. Це, за його словами, вдарило по економіці багатьох країнах. включаючи Філіппіни.

Дутерте відхрестився від схожості із Путіним

Дутерте, якого активно критикують за порушення прав людини та за масові смертні кари в країні без суду, наголосив, що не можна порівнювати його політику та дії Путіна.

Багато людей говорять, що ми з Путіним вбивці. Я давно казав вам, філіппінці, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не дітей і людей похилого віку,

– сказав Дутерте.

Він додав, що вони із Путіним живуть у двох різних світах.

Дутерте, який йде у відставку 30 червня, закликав Путіна припинити обстріли житлових районів та дозволити безневинним мирним жителям безпечно евакуюватися. Він наголосив, що покидає пост лідера без розуміння, як розв'язати проблеми, які спровокувала війна, почата Росією.

Родріго Дутерте: коротко

Авторитарний президент Філіппін Родріго Дутерте, відомий численними скандальними діями та заявами.

Журнал Time нагородив президента Філіппін прізвиськом Кат за смертні карти злочинців без суду та слідства. Для страт у країні діють "ескадрони смерті Давао".

Дутерте неодноразово погрожував прямою розправою своїм опонентам або тим, кого вважав злочинцями.

Оголошена Дутерте кампанія боротьби з наркотиками обернулася на Філіппінах тисячами позасудових убивств. Лише за 6 місяців президентства Дутерте було вбито більше ніж 7 тисяч людей.

У жовтні 2021 року президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що йде з політики після закінчення його президентського терміну у 2022 році. Його каденція закінчується 30 червня.

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