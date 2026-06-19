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24 Канал Новини України До України вперше прибув президент Гондурасу Насрі Асфура
19 червня, 18:51
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До України вперше прибув президент Гондурасу Насрі Асфура

Поліна Буянова

У п'ятницю, 19 червня, до Києва прибув президент Гондурасу Насрі Асфура – це перший візит політику в Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо про візит президента Гондурасу?

У Києві Насрі Асфура зустрівся з Володимиром Зеленським.

За словами президента України, візит розпочався зі вшанування пам'яті полеглих українських воїнів. Лідери пройшли вздовж Стіни пам'яті біля Михайлівського собору та віддали шану захисникам і захисницям.

Зеленський наголосив, що це був важливий жест поваги до наших людей, які віддали життя за Україну, за свободу та мир.

Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна. Вічна пам'ять і вдячність усім нашим захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії, 
– написав глава держави.

Тим час в Укрзалізниці повідомили, що разом з президентом Гондурасу до Києва прибула міністерка закордонних справ Мирея Агуеро. 

І хоча в Гондурасі є чимало цікавого, пасажирської залізниці там сьогодні немає. Тож сьогодні на карті залізної дипломатії з’явився ще один прапор, 
– додали в компанії.

До слова, у квітні цього року Володимир Зеленський також вперше провів першу телефонну розмову з Насрі Асфурою. Тоді політики обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, в яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати.

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