Президент Хорватії погрожує заблокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Наміри Швеції та Фінляндії стати членами НАТО, щоб захистити себе від ймовірного нападу Росії, можуть зазнати краху через політичні амбіції на іншому кінці Європи. Президент Хорватії Зоран Міланович погрожує заблокувати їх вступ до Альянсу.

Зоран Міланович вирішив скористатися можливістю тиску на інші європейські країни. Він виступає з вимогою реформи виборчого законодавства Боснії та Герцеговини, де проживає чимало етнічних хорватів.

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У Боснії та Герцеговині невдовзі мають відбутися вибори. І найбільша хорватська партія країни вимагає реформ, які нададуть хорватам Боснії більше повноважень. До їх закликів приєдналися і хорватський президент та уряд.

Відтак Міланович вирішив вдатися, фактично, до шантажу.

"Як на мене, нехай вступають у НАТО… але поки не буде вирішено питання виборчого законодавства Боснії, поки американці, англійці, німці, якщо можуть і хочуть, не змусять (боснійських чиновників, – 24 канал) змінити виборче законодавство в найближчі шість місяців і надати хорватам їхні основні права, парламент не повинен ратифікувати чийсь вступ до НАТО", – заявив Міланович.

Хорватському президенту не подобається той факт, що Болгарія і Румунія не можуть приєднатися до Шенгенської зони, Північна Македонія та Албанія не можуть почати переговори про вступ до ЄС, а Косово не було визнано, при цьому Фінляндія "може вступити в НАТО відразу". Хоча і визнає Фінляндію "зразковою країною".

Варто відзначити, що якщо Фінляндія та Швеція вирішать вступити до НАТО, то їх заявки мають бути ратифіковані всіма 30 членами Альянсу. Хорватія є членом НАТО з 2009 року. Ратифікацію угоди здійснює парламент країни, а не президент.