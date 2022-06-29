Президент Індонезії Джоко Відодо прибув із візитом до Києва

Президент Індонезії 29 червня приїхав до Києва. Раніше Джоко Відодо анонсував, що після Києва відвідає Москву і спробує вмовити Володимира Путіна припинити вогонь.

Про свою подорож лідер Індонезії розповів у соцмережах. Він наголосив, що їхав з Перемишля до Києва потягом протягом 11 годин.

Раніше Фон дер Ляєн виступила проти бойкоту саміту G20, навіть якщо там буде Путін

Подорож залізницею президента тривала 11 годин

Незважаючи на воєнний стан, поїздка пройшла нормально і вже о 8:50 Відодо прибув на вокзал столиці. Тут його зустріли представники української влади. Ймовірно, що президент Індонезії поїде у зруйнований росіянами Ірпінь, що на Київщині.

Відодо зазначив, що поїздка до Ірпеня відбудеться перед зустріччю з президентом Зеленським в Маріїнському палаці. Також серед пунктів візиту – і відвідини одного з центрів хірургії в українській столиці.

Дивіться відео, як президент Індонезії їхав в Україну:

Відодо хотів приїхати до Путіна після Зеленського

Раніше президент Джоко Відодо повідомляв, що після зустрічі з Володимиром Зеленським він хоче зустрітись і з Володимиром Путіним. Темою розмови мало б стати припинення вогню в Україні. Попри засудження війни, нагадаємо, що Індонезія відхилила запит про надання зброї Україні.

Що відомо про саміт "Великої двадцятки"

Візит Джоко Відодо важливий тим, що саме в Індонезії у листопаді 2022 року відбудеться саміт "Великої двадцятки".

Оскільки Росія входить до G20, то теоретично можливим був і приїзд Володимира Путіна. Про це казали і в Кремлі.

Разом з тим, очікується, що участь в саміті може взяти і Володимир Зеленський.

У Єврокомісії відкинули заклик деяких країн ігнорувати зустріч G20.

Відодо нещодавно зазначив, що безпосередня участь Путіна – неможлива.

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