Президент Індонезії приїхав до Ірпеня, щоб побачити наслідки російських атак

Все більше світових лідерів приїжджають до України, щоб на власні очі побачити ту розруху, яку несе Росія. Одним з них став президент Індонезії Джоко Відодо.

Під час свого візиту до України Джоко Відодо вирішив відвідати Ірпінь. Це місто зазнало чималих руйнувань під час російської окупації.

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"Я на власні очі бачив пошкодження будинків та інфраструктури внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну можна буде зупинити найближчим часом", – описав своє враження від побаченого Джоко Відодо.