Покинув Кремль: президент Ірану вирішив не чекати Путіна, який запізнився на зустріч, — ЗМІ

Напередодні, 17 січня, з візитом до Москви прибув президент Ірану. Російський диктатор запізнився на зустріч майже на годину, втім, Масуд Пезешкіян вирішив не чекати Путіна у Кремлі.

Про це пише Iran International з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

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Президент Ірану вирішив не чекати Путіна

За даними видання, президент Ірану з делегацією близько години чекали на зустріч з кремлівським диктатором. Їм запропонували або почекати в холі, або повернутися, мовляв, Путін ще не готовий.

Однак, Пезешкян вирішив покинути Кремль під проводом молитви. Пізніше він повернувся.

До речі, російський диктатор регулярно запізнюється на зустріч зі світовими лідерами. Журналісти зазначили, що це вважається психологічною тактикою колишнього оперативника КДБ.

Лідери Японії, Монголії та Ізраїлю були змушені чекати до 3 годин. У 2003 році Путін змусив королеву Єлизавету II чекати майже 15 хвилин. У 2012 – на 40 хвилин запізнився на зустріч з тодішнім президентом США Бараком Обамою. У 2014 році Ангела Меркель чекала Путіна понад 4 години.

"Аналітики вважають, що Путін прагне вибити з колії своїх колег і отримати перевагу на переговорах за допомогою цього кроку, який здебільшого застосовувався з лідерами, що не є прихильними до Москви", – зазначило видання.

