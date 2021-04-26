Президент Латвії хоче посилити поширення рідної мови через засилля російської

Егіл Левітс хоче зменшити вплив і поширення російської мови у Латвії. Так, він направив лист уряду, в якому висловив свою думку щодо зміцнення латиської мови.

Левітс вказав на окремі напрями реалізації державної мовної політики. Зокрема щодо усунення утиску при працевлаштуванні, коли від кандидатів на роботу вимагають знання російської.

До речі Кремінь вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською

Зменшення поширеності російської мови

Уряд невдовзі буде розглядати основні напрями державної мовної політики у 2021 – 2027 роках. Відтак президент наголосив на важливості закріпленого в конституції значення державної мови і необхідності враховувати це в документах планування, законодавстві та на практиці.

Левітс закликав уже найближчим часом усунути дискримінацію на ринку праці, коли роботодавці необґрунтовано вимагають від працівників знань російської мови. Він зазначив, що чекає конкретних кроків і дій, щоб викорінити подібні вимоги, що ускладнюють життя і кар'єру багатьох людей в Латвії. Вони не сприяють формуванню згуртованого суспільства на основі латиської мови як єдиної державної.

Підтримка інших мов

У рамках державної мовної політики президент закликав розробити диференційовану політику щодо англійської мови. Крім того, на думку Левітса, необхідно забезпечити можливість вивчати в латвійських школах як другу іноземну одну з офіційних мов Євросоюзу.

Президент висловив підтримку того, що в проєкті основних напрямів державної мовної політики приділено особливу увагу розвитку мов меншин: латгальської і лівської.