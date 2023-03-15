Зеленський вручив "Зірку Героя" матері розстріляного окупантами Олександра Мацієвського

Президент України Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Парасці Демчук – матері Олександра Мацієвського, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Олександра Мацієвського посмертно удостоєно звання Героя України. Він добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ.

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Вручення ордену "Золота Зірка" Парасці Демчук / Фото Офіс Президента



Матір загиблого героя Мацієвського отримала орден "Зірка Героя" / Фото Офіс Президента

Герой пішов на війну добровольцем

Олександру Мацієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення він був електромонтером в Києві, після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони.

Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині.

Обставини загибелі Олександра Мацієвського були невідомими допоки у соціальних мережах не з'явилося відео, яке росіяни розстріляли українського військовослужбовця після слів: "Слава Україні".

Під час обміну тіло Олександра Мацієвського повернули в Україну. У довідці про причину смерті вказано, що загинув чоловік від поранення внаслідок дії вогнепальної зброї.