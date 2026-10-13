Зеленський не вірить в цю історію, – джерела про пояснення США щодо розвідданих

В Україні прокоментували заяву США щодо розвідданих. Вашингтон нібито припинив передавати важливу інформацію Києву і пояснює це збоєм.

Утім, Володимир Зеленський у ці пояснення не вірить. Про таке розповіли джерела 24 Каналу.

Яка позиція України щодо розвідданих зі США?

"Цього разу вони сказали, що це був начебто збій, погана погода і так далі", – пояснили джерела ситуацію.

Водночас, "президент не дуже вірить в цю історію. Це несерйозно". "Якщо наступного разу буде попередження – значить, все нормально. Якщо ні – це форма тиску", – уточнив співрозмовник 24 Каналу.

Зауважимо, що кілька днів раніше видання FT написало про те, що США можуть припинити обмін розвідданими з Україною нібито для того, щоб примусити Київ зупинити удари по НПЗ. Ситуація загострилася й через різкі заяви Дональда Трампа.

А напередодні, 12 жовтня, близько 22-ї, Київ зазнав балістичної атаки. При цьому, інформації про загрозу не було, а вибухи прогриміли до оголошення тривоги. Так, з'явилися припущення, що партнери таки позбавили Україну важливих розвідданих.

Власне, Володимир Зеленський повідомив, що союзники не попередили Київ про загрозу удару. Водночас глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що Україна й надалі отримує розвідувальну інформацію від США.

Зверніть увагу! Через невеликий проміжок часу, який сплив після цих заяв, у Києві знову прогриміли вибухи – столиця була під балістичним ударом. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі для медіа зазначив, що попередження про балістику від партнерів знову не було. Військові та відповідні служби з'ясовують усі обставини.

При цьому, сам Дональд Трамп, 13 жовтня відповідав на запитання журналістів і заперечив думку про те, що США перестали обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною. Більше про аналіз ситуації читайте в матеріалі 24 Каналу.