Президент Німеччини розпустив Бундестаг: коли будуть нові вибори

Удень 27 грудня стало відомо, що Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив німецький парламент. Досить швидко він оголосив про своє рішення щодо дати виборів у Бундестаг.

Про це пише 24 Канал з посиланням на dpa. Розпуск парламенту не став несподіванкою, адже нещодавно в країні розпалася правляча коаліція.

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Чому в Німеччині розпустили парламент

За словами Штайнмаєра, в Бундестазі має бути надійна більшість і дієздатний уряд. Це закид Олафу Шольцу. Адже 16 грудня парламент підтримав вотум недовіри канцлеру.

Позачергові вибори в Бундестаг пройдуть 23 лютого 2025 року. Дату було узгоджено із парламентськими лідерами соціал-демократів Шольца (СДПН) і консервативних християнських демократів (ХДС).

Штайнмаєр проводив переговори між лідерами парламентських груп і партій, щоб з'ясувати, чи є якийсь інший вихід досягти стабільної більшості, окрім виборів. "Однак це ніколи не здавалося реалістичним варіантом", – наголосили в dpa.

Тож Штайнмаєр заявив, що нові вибори – це правильний шлях вперед на благо країни, а "демократія працює навіть у перехідні часи".

В історії повоєнної Німеччини цей вотум недовіри Шольцу – шостий. Після процедури канцлер має попросити президента розпустити парламент, що Шольц і зробив. Закон регламентує термін проведення дострокових виборів – протягом 60 днів.

Коаліцію, яка розпалася, складали три партії. Це Соціал-демократична (СДПН), Вільна демократична (ВДП) та "Союз 90/Зелені". Їхні кольори, червоний, жовтий і зелений, нагадують кольори світлофора. Звідси й назва коаліції.

"Загалом у них був спільний курс у питаннях зовнішньої політики та політики безпеки, однак в ідеологічному наповненні партій лишалися розбіжності, які стосувалися насамперед економічних питань", – зазначають журналісти.

Очолити уряд Німеччини може Фрідріх Мерц. Україна сподівається, що він нарешті зможе надати ракети Taurus. Але його партія ХДС (яку раніше очолювала Ангела Меркель) буде не єдиною в уряді. Тож конкретні кроки Мерца стануть зрозумілі тільки з часом.