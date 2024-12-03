Президент Південної Кореї заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду

В ніч на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан в країні на засіданні кабінету міністрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap. Зазначається, що Юн Сок Йоль оголосив це під час прямого ефіру з офісу президента.

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Воєнний стан у Південній Кореї скасують

Юн Сок Йоль наголосив, що він оголосив воєнний стан як реакцію на "антидержавні сили, які паралізують основні функції держави та порушують ліберально-демократичний конституційний порядок".

Однак згодом парламент вимагав скасування воєнного стану – за відповідне рішення проголосували 190 депутатів.

Ми негайно проведемо засідання Кабінету міністрів, щоб задовольнити вимоги Національних зборів та скасувати воєнний стан,

– заявив президент Південної Кореї.

До того ж Юн Сок Йоль закликав Національні збори припинити "свавілля", яке, за його словами, паралізує роботу держави.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану та звинуватив опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд. Однак буквально за декілька годин депутати парламенту Південної Кореї ухвалили постанову, якою вимагають скасування воєнного стану в країні.