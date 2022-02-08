Президент призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
8 лютого 2022 , 22:59Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА. До цього Кулеба обіймав посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
Указ про призначення Кулеби президент підписав 8 лютого. У цей самий день він вручив Кулебі службове посвідчення.
Раніше було рішення уряду: Олексія Кулебу призначили головою Київської ОДА
Зеленський вручив службове посвідчення Олексію Кулебі
Під час зустрічі в Офісі Президента Зеленський привітав нового голову Київської ОДА з призначенням. Глава держави висловив сподівання, що й знання та досвід Кулеби сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.
2 лютого Кулебу на цій посаді затвердив уряд. З посади, відповідно, звільнили його попередника – Василя Володіна.Зверніть увагу! Володін тимчасово очолював Київську ОДА з березня 2020 року – замість Олексія Чернишова. У червні 2020 президент видав указ про його призначення.
Що відомо про Олексія Кулебу:
- Кулеба народився 1983 року в Києві.
- У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки).
- У 2005 – 2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України.
- Кандидат наук з державного управління.
- Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
- Був радником на громадських засадах гендиректора комунального підприємства "Плесо".
- Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА.