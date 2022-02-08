Президент призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА

Президент Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА. До цього Кулеба обіймав посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Указ про призначення Кулеби президент підписав 8 лютого. У цей самий день він вручив Кулебі службове посвідчення.

Раніше було рішення уряду: Олексія Кулебу призначили головою Київської ОДА

Зеленський вручив службове посвідчення Олексію Кулебі

Під час зустрічі в Офісі Президента Зеленський привітав нового голову Київської ОДА з призначенням. Глава держави висловив сподівання, що й знання та досвід Кулеби сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

2 лютого Кулебу на цій посаді затвердив уряд. З посади, відповідно, звільнили його попередника – Василя Володіна.

Що відомо про Олексія Кулебу:

Кулеба народився 1983 року в Києві.

У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки).

У 2005 – 2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України.

Кандидат наук з державного управління.

Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Був радником на громадських засадах гендиректора комунального підприємства "Плесо".

Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА.

Володін тимчасово очолював Київську ОДА з березня 2020 року – замість Олексія Чернишова. У червні 2020 президент видав указ про його призначення.