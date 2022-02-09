Президент призначив спецпредставника з придністровського врегулювання
9 лютого 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:сайт президента
Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з придністровського врегулювання. Відтепер цю посаду обійматиме Юрій Клименко.
Відповідний указ №45/2022 український президент підписав у вівторок, 8 лютого 2022 року. Того ж дня текст документа оприлюднили на офіційному сайті глави держави.
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Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання,
– мовиться в указі.
Варто нагадати, що колишній спеціальний представник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року.
Що відомо про Клименка
- Клименко у 2005 – 06 роках працював генконсулом в грецьких Салоніках.
- З 2006 по 2010 роки він був генеральним консулом в іспанській Барселоні.
- У 2011 – 13 роках дипломат обіймав посаду першого заступника керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації президента України.
- З 11 жовтня 2013 року до 6 квітня 2021 року був постійним представником української держави при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
- Окрім цього, Клименко працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс.