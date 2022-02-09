Президент призначив спецпредставника з придністровського врегулювання

Володимир Зеленський призначив спеціального представника України з придністровського врегулювання. Відтепер цю посаду обійматиме Юрій Клименко.

Відповідний указ №45/2022 український президент підписав у вівторок, 8 лютого 2022 року. Того ж дня текст документа оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

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Призначити Клименка Юрія Аркадійовича Спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання,

– мовиться в указі.

Варто нагадати, що колишній спеціальний представник України в процесі врегулювання придністровського конфлікту Віктор Крижанівський загинув 16 жовтня 2021 року.

Що відомо про Клименка