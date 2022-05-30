Президент Сербії домовився з Путіним про газ за вигідною ціною

Президент Сербії Олександр Вучич провів телефонну розмову з Путіним. У ній вони домовились про постачання газу до Сербії за вигідною ціною.

У Кремлі повідомили, що Путін і Вучич розмовляли про постачання природного газу до Сербії та підтвердили взаємні настрої щодо зміцнення стратегічного партнерства між Росією та Сербією. Вони також обговорили Україну та Косово.

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Дешевий газ для Сербії

А Вучич сказав, що у нього була хороша розмова з президентом Росії і що вони говорили на кілька різних тем, а для Сербії найважливіше те, що основні елементи нової газової угоди узгоджені, яка буде підписана на три роки.

Президент Сербії додав, що ці умови дуже сприятливі для країни і що формула, яка використовується досі, залишиться незмінною, тобто ціна буде дуже вигідною.

Ціна на газ буде 100 відсотків за нафтовою формулою, тобто від 310 до 408 доларів за тисячу кубометрів газу, тобто ціна за 2,2 мільярда кубометрів газу, це найкраща ціна в Європі, питання ціни на додаткові 800 мільйонів кубометрів газу вирішується, тому що наше споживання зросло,

– заявив Вучич.

Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

"Якщо ми реалізуємо все з домовленості з Путіним, у нас буде безпечна зима в плані постачання газу, і після переговорів з "Газпромом" про обсяги ми зможемо точно сказати, скільки нам буде коштувати середній кубометр. Це буде в 10 – 12 разів менше, ніж платять інші в Європі", – сказав президент.

Про Україну

Президент Вучич сказав, що він подав позицію Сербії про те, що вона хоче, щоб в Україні якомога швидше встановився мир. Путін відповів йому, що є запропонована угода, яка є на столі в Москві, Києві та інших центрах сили, але він не може розголошувати деталі.

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