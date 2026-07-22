Зеленський офіційно призначив Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ

Ввечері 21 липня з'явилась інформація про те, що Олександр Сирський залишить посаду Головнокомандувача ЗСУ. Це сталося після кількох днів масових протестів в багатьох містах України.

Новим Головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Про це йдеться в указах президента України.

Що відомо про нову посаду Драпатого?

Володимир Зеленський у середу, 22 липня видав два укази.

Указом №628/2026 він звільнив Михайла Драпатого з посади Командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України.

А в указі №630/2026 він постановив: "Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних Сил України".

Нагадаємо, що після чергового дня масштабних протестів, у вівторок 21 липня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що Олександр Сирський більше не обіймає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Речник президента України зазначив, що укази щодо звільнення Сирського та призначення Драпатого будуть опубліковані наступного дня.

Володимир Зеленський ввечері 21 липня заявив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Водночас президент подякував його попереднику на посаді Олександру Сирському.

Також ексрадник міністра оборони Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на цю перестановку. Він висловив переконання, що після призначення Михайла Драпатого на нову посаду армія стане кращою.