Реформа речового забезпечення в ЗСУ: військовий пояснив, у чому її суть

Президент України розглянув петицію про впровадження реформи системи речового забезпечення ЗСУ. Вона передбачає децентралізацію фінансування та вибору спорядження для військових. Пропонується, аби держава компенсувала їм витрати за речі, які вони закуповують самостійно.

Ініціатор петиції – Олександр Довгий, військовослужбовець ЗСУ, засновник компанії "Балістика". В етері 24 Каналу він повідомив, що 21 травня отримав відповідь на свою петицію, яку подав у листопаді 2024 року. Його запевнили, що порушене ним питання взято на контроль і його розглядатимуть в Кабміні.

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Що пропонується в межах реформи

Військовослужбовець пояснив, що має на меті покращити ситуацію з речовим забезпеченням в армії. З його слів, багато військових купують собі спорядження самостійно. Це відбувається з кількох причин: через відсутність на складі необхідного розміру, невчасне постачання, невдоволення бійців якістю отриманої продукції.

"Держава вимушена купувати речі у великій кількості, один із критеріїв закупок – низька ціна, а це не завжди передбачає гарну якість. Тому більшість військових намагаються важливе спорядження і засоби індивідуального захисту купувати самостійно", – зазначив Довгий.

У такому випадку, якщо частина військовослужбовців закуповує спорядження самостійно, було б доцільно виплачувати їм компенсацію. Вона передбачена для контрактників після закінчення контракту, але, як наголосив Довгий, було б доречніше отримувати її під час військової служби. Він запевнив, що механізми для цього існують.

Реформа націлена на те, щоб зробити не нову реформу, не відмовитися від централізованого постачання, а зробити можливість отримувати компенсацію за придбане майно, яке не було отримане військовим, було придбано ним самостійно,

– пояснив Довгий.

Грошова компенсація, зі слів ініціатора петиції, не передбачає додаткових видатків для бюджету. Якщо на літній польовий костюм закладено, наприклад, дві тисячі гривень, а військовий придбав собі якісніший одяг за п'ять тисяч гривень, тоді держава могла б компенсувати ці дві тисячі.

Є низка механізмів, які прописані в нашій пропозиції. Першочергово процес зав'язаний на новий речовий атестат, який можна впровадити в застосунку Армія +, який вже існує. Треба тільки прописати додатковий функціонал,

– озвучив Довгий.

Він зауважив, що це дозволить контролювати, яке майно та в який період його отримали військовослужбовці централізовано. Можна буде планувати складські спроможності. Буде можливість отримати антропометричні дані військових і купувати відповідні розміри одягу.

"А не ті, які купуються згідно з нормами ще часів СРСР. В кожного речового майна є термін експлуатації. Якщо в нас буде речовий електронний атестат, то будемо чітко розуміти, коли наступає термін для отримання нового майна", – пояснив Довгий.

Завдяки такому електронному атестату за майно, яке військовослужбовці не отримали, вони зможуть взяти компенсацію, подавши відповідну заявку.