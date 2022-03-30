Президент відзначив державними нагородами понад сотню українських військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 126 військовослужбовців України. На жаль, 34 із них отримали нагороди посмертно.
Нагороди зв'язківців
Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, 29 березня, передає 24 канал. Крім військовослужбовців нагороди отримали зв'язківці.
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Щиро вдячний кожному, кожній, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя. Хто дає нам з вами зв'язок. До речі, саме по них у день початку російського вторгнення був завданий перший ракетний удар у зоні проведення ООС. Державними нагородами відзначені 12 людей, четверо – посмертно,
– сказав Зеленський.
Нагороди військових
Президент наголосив, що всі українці будуть вдячні кожному захиснику та захисниці за оборону нашої держави.
"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну", – сказав Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео