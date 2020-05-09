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Президент вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні на Закарпатті та у Києві

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Володимир Зеленський у Києві вшанував пам'ять загиблих воїнів
Володимир Зеленський у Києві вшанував пам'ять загиблих воїнів / twitter.com/APUkraine

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів, які визволяли Україну від нацистських окупантів, на Закарпатті та у Києві.

Вранці президент вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання у столичному парку Вічної Слави, повідомляє пресслужба президента у твітері.

Зверніть увагу Зеленський: Ніколи знову – два найважливіші слова для історії людства та його майбутнього

Володимир Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню.

Президент вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання у Києві: відео

Згодом політик відправився з робочою поїдкою на Закарпаття.

Володимир Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

зеленський закарпаття
Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій війні на Закарпатті / Фото пресслужба президента

"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – зазначив Володимир Зеленський.

зеленський закарпаття
Володимир Зеленський на Закарпатті / Фото пресслужба президента

Напередодні президент України вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні у селищі міського типу Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

Що відомо про 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

Цього року всі масові заходи 8 та 9 травня в Україні скасували через коронавірус.

друга світова війна дати
Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

Міфи про 9 травня: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини Закарпаття Новини Києва Історія Президент України День пам'яті і примирення Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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