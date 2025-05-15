Президент Зеленський прибув у аеропорт Анкари, щоб зустрітися з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський вже прибув у аеропорт Анкари. Там він має зустрітися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Президент також дав короткі коментарі щодо можливих переговорів із російською стороною. Зокрема він зазначив, що російська делегація схоже на "бутафорському рівні", передає 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського до Анкари

Одразу після прибуття Зеленський в першу чергу подякував Ердогану за можливість проведення прямих переговорів між Україною та Росією.

Делегація у нас на найвищому рівні, МЗС, мій Офіс, військові, представники всіх розвідок. Для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного та справедливого миру,

– зазначив український лідер.

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Президент додав, що спершу зустрінеться з Ердоганом та делегацією Туреччини. Крім того, Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною. Зеленський висловив припущення, що вони також будуть присутні у Туреччині.

Подивимося, але рівень руских поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що потрібно розуміти, який мандат у російської делегації і чи спроможна вона самостійно приймати хоч якісь рішення.