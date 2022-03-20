Заборона проросійських партій, втрати ворога: Зеленський звернувся до людей після 24 днів війни

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України звернувся до українців після 24 днів війни. Володимир Зеленський розповів, що українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов.

Відповідне звернення президент записав проти ночі 20 березня. Зеленський зазначив, що всі ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на напад Росії.

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Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн: 6 разів ЗСУ знищували там окупантів

Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою,

– пояснив президент.

Пригадав, що вони все одно приходять туди.

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Володимир Зеленський заявив, що зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття.

І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї,

– пояснив Зеленський.

Президент пригадав, що закликав Швейцарію, щоб усі їхні компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно.

Окремі підрозділи окупантів знищені на 80 – 90%

Володимир Зеленський пояснив, що наші Збройні Сили продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках.

Завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищені на 80 – 90%,

– зауважив президент.

Президент відзначив державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно. Героями України стали 12 військовослужбовців, вісім з них – посмертно.

В Україні припинили роботу низки проросійських партій

Володимир Зеленський зауважив, що воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити їх чи власну партію чи кар'єру вище за інтереси державні та народні.

Додав, що будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху та отримає жорстку відповідь.

І тому Рада національної безпеки і оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Росією та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану,

– розповів президент.

Так, поки триває війна, в Україні не діятиме:

"Опозиційна платформа – За життя";

"Партія Шарія";

"Наші";

"Опозиційний блок";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Держава";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України";

партія "Соціалісти";

"Блок Володимира Сальдо".

Президент доручив Міністерству юстиції невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності зазначених партій.

"Кожен зараз повинен дбати про інтереси нашої держави. Про інтереси України. Бо це – заради нас. Бо це – заради життя. Слава усім нашим героям! Слава Україні!", – заявив президент.

Нічне звернення президента проти ночі 20 березня: дивіться відео