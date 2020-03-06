Президент Польщі Анджей Дуда анонсував візит до Харкова

Президент Польщі Анджей Дуда 13 квітня відвідає Харків з нагоди 80 річниці Катинської трагедії, в якій загинули тисячі поляків.

Про це повідомило видання Dzieje.pl, посилаючись на слова віцепрем'єр-міністра країни Петра Глинського. Саме у Харкові розташований цвинтар із жертвами Катинських розстрілів.

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Водночас у центрі Варшави також відбудуться заходи до вшанування жертв злочинів радянського режиму. Там зачитають прізвища усіх жертв Катинського злочину.

Що відомо про Катинський розстріл? Катинські злочини здійснювалися у 1940 році радянською владою на території Катинського лісу. Після фактичного поділу Польщі між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у руках НКВС опинилися десятки тисяч полонених польських солдатів та офіцерів. Усі вони потрапили в список потенційно небезпечних злочинців через те, що були патріотами своєї держави та прагнули відновити її незалежність. Відомо, що тоді розстріляли понад 21 тисячу поляків.