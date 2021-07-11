Президента катували перед вбивством, – урядовці Гаїті

Влада Гаїті стверджує, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством. Водночас нападники не дозволили главі держави сказати й слова.

Деталі вбивства президента

Влада Гаїті вірить, що зможе добитися справедливості. Про це в інтерв'ю заявив виконувач обов'язки прем'єр-міністра Клод Жозеф.

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Найманці прийшли до резиденції президента, вони катували його і вони вбили його,

– сказав прем'єр.

За його словами, близько 20 учасників нападу вже спіймали. Жозеф наголосив, що для влади Гаїті розкриття вбивства президента – першочергове завдання.

Зауважимо, перша леді Гаїті Мартіна Марі Етьєн Джозеф казала, що її чоловіка вбили найманці, які мали на меті не допустити реалізацію його проєктів. Прем'єр-міністр наголосив, що слова жінки правдиві.

Що відомо про трагедію в Гаїті

Вночі проти 7 липня на приватну резиденцію президента напали. Нападники вбили Моїза, а його дружину жорстоко поранили.

В країні одразу ж оголосили воєнний стан.

Серед підозрюваних у вбивстві глави держави є 2 американці гаїтянського походження та колишні колумбійські військові.

Частина ймовірних нападників переховувалася у приміщенні посольства Тайваню. Там їх і затримали правоохоронці.

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