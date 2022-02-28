Президенти 8 країн виступили за оперативний вступ України в ЄС: перелік

Президента 8 країн написали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України в Європейський Союз.

Ці країни закликали держави-члени ЄС надати Україні політичну підтримку та дозволити інституціям ЄС здійснити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

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Після цього розпочнуться переговори.

Які країни виступили за оперативний вступ України в ЄС

Болгарії,

Чехії,

Естонії,

Латвії,

Литви,

Польщі,

Словаччини,

Словенії.

Ми твердо віримо що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС,

– йдеться у листі.

Додамо, що Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання нашій державі статусу кандидата на членство.

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