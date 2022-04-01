Президентка Європарламенту Мецола вже в Києві і встигла зустрітись зі Шмигалем: про що говорили

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва, аби зустрітись з прем'єром Денисом Шмигалем та спікером Русланом Стефанчуком. Головними темами розмови були євроінтегрційні прагнення України та, звісно, санкції проти Росії.

Про результати перемовин прем'єр-міністр повідомив соцмережах. Шмигаль впевнений, що Україна готова до наступного кроку у відносинах з ЄС.

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Європарламент підтримує Україну в боротьбі

Кожен день війни Європарламент підтримував і продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за свободу та спільні цінності. Цей візит – чергове свідчення наших міцних відносин,

– написав Шмигаль.

Європарламент уже закликав розширити сферу дії санкцій ЄС. Офіційний Київ наполягає, аби проти країни-агресора оголосили черговий пакет каральних обмежень. Потрібно також виробити механізми запобігання обходу санкцій з попередніх пакетів.

Про що мовиться:

обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;

значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;

закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в Росії;

продовжити тиск на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі.

Таким чином, випевнений Шмигаль, це майно може стати предметом репарації. Тільки спільним фронтом дій цивілізований світ може зупинити Росію.

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