Нардеп Гео Лерос повідомив про те, що помічника Юрченка викрили на хабарі. Ірина Венедіктова не бачить підстав для вручення підозри нардепу. Журналіст Олександр Лещенко ствердив, що партія "Слуга народу" може скористатися цією ситуацією в передвиборчій гонці.

В ефірі 24 каналу журналіст та народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко повідомив, що останнім часом щодо партії президента було багато звинувачень у корупційнийх скандалах.

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Він прокоментував ситуацію з плівками, які опублікувало НАБУ, де видно, як хтось передає хабар одному з народних обранців.

Президентові та його партії падає козир в руки. Якщо вони зараз позбудуться токсичного і "зашквареного" Юрченка, то покажуть, що усі рівні перед законом. Це буде сильний передвиборчий крок, щоб зняти негатив,

– акцентував Лещенко.

Також журналіст зазначив, що в кінці листування між нардепом і його помічником було повідомлення "Не за что". Це може означати, або те, що для них зареєструвати поправку було дуже легко, або те, що помічник робив усю "чорну роботу", а депутат лише відправив це на реєстрацію, тобто скористався своїми повноваженнями.

За словами Сергія Лещенка, депутата потрібно якнайшвидше притягнути до відповідальності, насамперед, здійснити такі кроки:

по-перше, в епізоді, де він отримав 10 тисяч доларів поставити крапку. Там все є для вироку;

по-друге, дослідити питання про вимагання хабаря – 200 тисяч доларів;

по-третє, допитати, хто ж ті, які отримали по 80 тисяч доларів за вітрову "зелену" енергетику.

Журналіст додав, що рік тому прізвища Юрченка ніхто не знав. Він – "маловідомий депутат, який витягнув щасливий квиток, маючи у друзях Холодова".

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