Нас запевняють, що Володимир Зеленський і досі на першому місці в уподобаннях українців. Петро Порошенко – на другому. Третє між собою, мовляв, вже ділять Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Дмитро Разумков.

До теми Президентський рейтинг у грудні: Зеленський – лідер, яке відставання у конкурентів

Зеленський капітально програє Разумкову

В кожного з них приблизно по 9% відсотків підтримки з боку українців. Це серед тих, хто точно прийде на дільницю голосувати і вже визначився з вибором.

Не хочу нічого поганого сказати про цих соціологів, але я відверто здивований високими цифрами, які дають Разумкову. Розумію, звісно, що колишнього спікера парламенту дуже активно піарять на популярних олігархічних телеканалах.

Відверто дивні мені цифри, що Зеленський, попри те, що в першому турі обходить у першому турі всіх своїх конкурентів, але в другому турі (якщо вірити соціологам), виграє лише в Тимошенко та в Бойка.

Водночас Порошенку він вже мало не програє (50 на 50, але з невеличкою перевагою Порошенка). Разумкову, мовляв, Зеленський вже програє капітально, із розривом аж у 12% на користь Разумкова.

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Популярність Разумкову штучно "накачують"

Нічого не хочу поганого казати про цих соціологів. Розумію, що популярність Разумкову зараз штучно "накачують" на популярних серед українців олігархічних телеканалах.

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Але повірити аж у 12% переваги Разумкова над Зеленським мені все ж таки складно. Тому залишимо ці цифри на совісті соціологів центру Разумкова та Фонду "Демократичних ініціатив".