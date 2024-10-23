У Білорусі пройдуть вибори президента: Лукашенко сказав, чи братиме участь

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про свою участь у наступних виборах. Вони відбудуться у січні 2025 року.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на білоруське інформагентство БелТА. До того ж для Лукашенка це вже буде сьомий термін.

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За словами самопроголошеного президента Білорусі, покинути країну в теперішній час – це зрадити Білорусь.

Я піду, я піду, я піду. Скажіть їм, що я поїду! І чим складніша ситуація, тим активніше вони будуть агітувати наше суспільство і вас (для мене, повірте, це дуже важливо – жодна людина, відповідальний Президент не кине своїх людей, які пішли за ним у бій), чим більше вони будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не хвилюйтеся, ми зробимо те, що необхідно для Білорусі,

– сказав Лукашенко.

До слова, президентське крісло Олександр Лукашенко займає з липня 1994 року. У 2022 році політик вніс зміни до Конституції, які забезпечили йому можливість обіймати цю посаду до 2035 року.

Наступні президентські вибори в Білорусі плануються на 26 січня 2025 року.