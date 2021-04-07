Президентці Єврокомісії не знайшлося стільця на зустрічі в Туреччині: відео

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 6 квітня зустрівся з двома керівниками Євросоюзу. Для голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн не було стільця. Інцидент стався через два тижні після виходу Туреччини з конвенції про заборону насильству проти жінок та домашньому насильству.

Зустріч між керівниками ЄС та президентом Туреччини відбулась в Анкарі. На відео помітно, як Фон дер Ляєн не знає, де має сідати, оскільки поставили тільки два стільці.

До слова Величезна невдача, – у Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Що сталось на зустрічі в Туреччині

На відео помітно, як президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Європейської ради Шарль Мішель сідають на два позолочених крісла. Третього крісла у кадрі немає.

Урсула фон дер Ляєн стоїть поруч з ними, дивиться на них, махає правою рукою та каже ніби "ем" чи "гм". На наступному кадрі вона вже сидить на бежевому дивані.

Президентці Єврокомісії не знайшлося стільця на зустрічі з Ердоганом: відео Єврокомісії

Голова Єврокомісії сиділа на відстані від президента Реджепа Ердогана і Шарля Мішеля. Фактично навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Хоча вважають, що міністр за дипломатичним протоколом нижчий за статусом.

Як відреагували на інцидент

Німецький член Європарламенту Сергій Лагодинський написав, що "Ем" – це новий термін, не такими повинні бути відносини між ЄС та Туреччиною".

Після зустрічі Урсула Фон дер Ляєн прямо не згадувала про інцидент, але сказала, що занепокоєна ставленням Туреччини до прав жінок.

Я глибоко стурбована тим, що Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції. Це стосується захисту жінок та захисту дітей від насильства. І це явно неправильний сигнал зараз,

– сказала Урсула Фон дер Ляєн, коментуючи подію.

Що передувало події

Інцидент в Туреччині стався за два тижні після того, як країна відмовилась від Стамбульської конвенції із запобігання та протидії насильства проти жінок та домашнього насильства.

Туреччина стала першою країною, яка вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Через це люди виходили на протести.

Натомість союзники Ердогана заявили, що цей крок не означає ігнорування прав жінок.