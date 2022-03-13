"Пішов слідом за кораблем": при нальоті на Чернігів ЗСУ збили ворожу "сушку"

13 березня 2022 , 18:48
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Джерело:

фейсбук Оперативного командування "Північ"

ЗСУ України 13 березня збили літак окупантів типу Су. Ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі.

Радісну новину повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ". Там наголосили, що літак збили при нальоті на Чернігів.

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Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум'я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем,
– мовиться у повідомленні.

Володимир Зеленський 13 березня розповів, що за час війни з Україною Росія вже втратила:

  • майже 13 тисяч військових;
  • 74 літаки;
  • 86 гелікоптерів;
  • тисячі одиниць техніки.

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Автор: Мар'яна Бекало