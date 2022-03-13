"Пішов слідом за кораблем": при нальоті на Чернігів ЗСУ збили ворожу "сушку"
13 березня 2022 , 18:48Читать новость на русском
ЗСУ України 13 березня збили літак окупантів типу Су. Ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі.
Радісну новину повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ". Там наголосили, що літак збили при нальоті на Чернігів.
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Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум'я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем,
– мовиться у повідомленні.
Володимир Зеленський 13 березня розповів, що за час війни з Україною Росія вже втратила:
- майже 13 тисяч військових;
- 74 літаки;
- 86 гелікоптерів;
- тисячі одиниць техніки.
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